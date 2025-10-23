Root.cz  »  Byznys  »  Sovereign Tech Agency v roce 2026 přispěje na vývoj PHP, Servo, systemd a dalších

Sovereign Tech Agency v roce 2026 přispěje na vývoj PHP, Servo, systemd a dalších

Petr Krčmář
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Euro Autor: Depositphotos

Německá agentura Sovereign Tech Agency (dříve Sovereign Tech Fund) vydala svůj nejnovější zpravodaj, ve kterém představila některé nové investice do různých klíčových open-source projektů. Zdůrazněny jsou projekty jako Scala, SDCC, Let's Encrypt, Servo, chatmail, Drupal, Fedify, OpenPrinting, PHP, Apache Arrow, Open SSL, R Project, Open Web Docs, conda, systemd a phpseclib.

Plánované investice do PHP pro roky 2025–2026 činí celkem 223 000 eur a jsou určeny ke zlepšení bezpečnosti, spolehlivosti a spolupráce. Pro systemd je vyhrazeno to 399 000 eur určených na jeho rozšíření za účelem zlepšení bezpečnosti, integrity a robustnosti pro systémy s více uživateli.

Servo má získat 545 000 eur na zlepšení přístupnosti, podpory embeddingu a udržovatelnosti. OpenPrinting dostane 190 000 eur na pomoc s údržbou a vylepšeními. Certifikační autorita Let's Encrypt bude podpořena částkou 402 800 eur.

Sovereign Tech Agency (STA) je dceřinou společností německé Spolkové agentury pro převratné inovace (SPRIND), jejímž cílem je posílit otevřenou a svobodnou digitální infrastrukturu. Zaměřuje se na bezpečnost, odolnost a technologickou diverzitu kritického open-source softwaru, který je základem moderní digitální ekonomiky a veřejných služeb. Roční rozpočet agentury se pohybuje okolo 17 milionů eur.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:

Anketa

Chcete zrušit střídání času?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

Mění se pravidla pro odvod pojistného u pečujících rodičů

Ubuntu 25.10 má nové aplikace a podporuje šifrování s TPM

Jak digitální technologie na pracovišti ovlivňují zdraví

Synology povoluje disky jiných značek, ale jen u některých NAS

Firemní schizofrenie – zavedené zvyky versus moderní nástroje

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Google má první kvantový algoritmus s praktickým použitím

Jaké změny čekají důchody v roce 2026? Kompletní přehled

Nemáte účet Microsoftu? Nebudete mít ani Windows 11!

Zásilkovna ztrácí body: lidé hlásí zpožděné zásilky a další problémy

Poptávka po AI žene IT výdaje do nevídaných výšin

Chceš-li snížit byrokracii, nesmíš zavádět novou

Náhrada za Microsoft a Google? Co třeba evropský Nextcloud?

V Česku se rýsuje oficiální „švarcsystém pro startupy“

Očkování proti žloutence: Jak důležitý je rozestup mezi dávkami

Čínský hospodářský růst se opět zpomalil

Otrávit jazykové modely je pozoruhodně snadné

AI mění ekonomiku: firmy hlásí miliardové přínosy a nový růst

O nemocné příbuzné se stará až 800 tisíc lidí. Stát je často přehlíží

Předem si můžete najít, co názvy znamenají, zve Restaurant Week