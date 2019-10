 »   »  Specifikace pro 8k TV v roce 2020: zatím bez AV1

David Ježek

Autor: 8k Association

Před časem vzniknuvší 8K Association, do které patří společnosti Samsung, Panasonic, Samsung Display, Hisense, TCL, Intel a Tencent, dokončila specifikaci pro 8k TV. Televizory, které od 1. ledna 2020 ponesou příslušné logo budou muset splňovat několik kritérií, víceméně očekávaných.

Pochopitelné je samozřejmě rozlišení 7680×4320 při 24p/30p/60p, stejně jako maximální jas obrazovky alespoň 600 cd/m². TV musí být schopna zobrazovat 10bit barvy, resp. HDR, logicky zde najdeme i požadavek na HDMI 2.1 a HDCP 2.2. Z video formátů je zde pouze H.265/HEVC, neb jak víme, žádné úsporné SoC s příslušnou podporou pro potřebné profily formátu AV1 momentálně neexistuje a tudíž podpora AV1 nemůže nyní být vynucována.

Jinak zajímavé je, že nový standard podrobněji neřeší barevné prostory, úroveň černé či další obvyklé HDR záležitosti. Do budoucna ale očekávejme, že tato první generace 8k TV poměrně rychle zastará právě kvůli absenci hardwarového AV1 v elektronice – alespoň v to doufejme, neb by to znamenalo, že tento technicky kvalitnější formát oproti H.265 byl trhem přijat dle harmonogramu.