Spoluautor UNIXu Brian Kernighan vyzkoušel Rust

Spoluautor UNIXu Brian Kernighan ve svých 83 letech stále není v důchodu a učí v Princetonu. Nedávno hovořil na konferenci InfoAge Science & History Museums v New Jersey.
Jeden z účastníků se Briana zeptal, co si myslí o Rustu a jestli nahradí C. Brian říká, že napsal jen jeden program v Rustu a že to bylo bolestné. Nepochopil mechanismus paměťové bezpečnosti u programu, ve kterém by to neměl být problém. Navíc říká, že jak překlad, tak i běh jsou pomalé. Nelíbí se mu ani koncept crates a barrels. Říká, že jsou velké a pomalé.
(zdroj: slashdot)