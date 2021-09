Spuštěna registrace na jOpenSpace 2021

Autor: jOpenSpace

Ne-konference jOpenSpace 2021 se koná 8. – 10. října 2021 v Hotelu Antoň v Telči. jOpenSpace je česká ne-konference. Konference typu OpenSpace jsou specifické tím, že se jejich program dopředu příliš neplánuje. Mluví se zkrátka o tom, co účastníky zajímá. Nikdo není jen pasivním divákem, každý přispěje svou desetiminutovou prezentací.

V registraci chtějí organizátoři vědět, o čem chcete mluvit, ale není to závazné. Můžete to kdykoliv změnit. Více informací najdete na www.jopenspace.cz nebo v registračním formuláři. Záznamy prezentací z minulých let najdete na YouTube.