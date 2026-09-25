Suncatcher: AI satelity ve vesmíru od Google

Google vypustí 1. října testovací satelit pro konstelaci Suncatcher. Ta má provádět náročné výpočty spojené s AI. Na oběžnou dráhu se chystají také energeticky náročné výpočetní satelity Elona Muska a Jeffa Bezose. Na oběžné dráze mají dostatek sluneční energie, 5–8x více, než na zemi. Navíc lze zvolit trajektorii tak, aby solární články fungovaly téměř 24 hodin v kuse.
Problémem naopak je chlazení ve vesmíru k čemuž se využívají velké radiátory. Satelity budou používat TPU Google a bude jich ve formaci více. Satelity budou navzájem propojeny opticky s rychlostí 1,6Tb/s. Testovat se bude také odolnost TPU a RAM proti kosmickému záření, které je na nízké oběžné dráze částečně stíněno zemským magnetickým polem.
(zdroj: arstechnica)