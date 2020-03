 »   »  Superpočítač El Capitan překoná současného šampiona desetkrát

Petr Krčmář

Společnost HPE se spojila s výrobcem procesorů AMD, aby společně pro Ministerstvo energetiky Spojených států dodaly nový superpočítač El Capitan. Jeho výkon by měl dosahovat dvou exaFLOPS, tedy 1018 operací v plovoucí řádové čárce za sekundu.

To by z něj činilo desetkrát výkonnější stroj, než jakým je současný šampion Summit. K překonání tohoto obřího výkonu by bylo potřeba spojit síly 200 současných nejvýkonnějších počítačů podle žebříčku TOP500.

El Capitan by se měl do provozu spustit v roce 2023 a bude sloužit k jadernému výzkumu a simulacím. Společnost Cray, která patří HPE a počítač realizuje, má na stavbu rozpočet 600 milionů dolarů, tedy asi 13 miliard korun.

Superpočítač bude obsahovat novou generaci procesorů AMD Epyc s kódovým názvem Genoa, které budou obsahovat jádra Zen 4. Použity budou také nová grafická jádra AMD Radeon Instinct. K propojení bude sloužit třetí generace vysokorychlostního rozhraní AMD Infinity Architecture.