Swift dostane async/await

Pro jazyk Swift od Applu byl schválen návrh na přidání mechanismu async/await. Již existuje referenční implementace, která by se měla dostat do hlavní větve v příštích týdnech. Async/await je syntaktické rozšíření pro kooperativní souběžnost kódu (korutiny/resumable functions), typicky nad syscally jádra operačního systému, které akceptují asynchronní callbacky. Nejčastěji se používají pro asynchronní komunikaci po síti, která má vysokou latenci.

Paradigma async/await zpopularizovalo C#, ale mají jej i další jazyky jako Python nebo JavaScript. Kooperativní korutiny lze implementovat i bez async/await, například Go umí pozastavit (suspend) jakoukoliv funkci s asynchronním voláním. Ve Swiftu je toto nové rozšíření postavené nad letitou knihovnou Grand Central Dispatch, implementovanou v rozšířené verzi jazyka C.