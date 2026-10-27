Systemd přidává podporu pro komponenty napsané v jazyce Rust

Projekt systemd oficiálně zavedl podporu pro vývoj programů v jazyce Rust, a to po začlenění pull requestu, který předložil vývojář linuxového jádra Christian Brauner. Přijatá úprava zavádí novou možnost vývoje pro systemd v Rustu, přičemž zachovává beze změn stávající architekturu založenou na jazyce C.
Nechystá se kompletní přepracování ekosystému systemd v jazyce Rust. Správci se shodli na záměrně omezeném přístupu: Rust bude možné použít pouze pro nové, samostatné komponenty, na nichž nejsou ostatní části systemd závislé. Stávající základ v jazyce C zůstane beze změny.
Další důležité rozhodnutí se týká procesu sestavování. Namísto použití standardního správce balíčků Cargo budou vývojáři systemd i nadále používat pro všechna sestavení nástroj Meson. Díky tomu zůstává vývoj v jazyce Rust integrován do stávající infrastruktury pro sestavování projektu.
První plánované praktické využití této infrastruktury představuje nástroj
systemd-keyring-setup, nový pomocný program určený ke správě certifikátů v klíčenkách linuxového jádra. Jeho implementace se vyvíjí samostatně, souběžně s dalšími nástroji v jazyce Rust pro sdílené knihovny systemd.