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Systemd přidává podporu pro komponenty napsané v jazyce Rust

Petr Krčmář
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systemd Autor: Shutterstock.com
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Projekt systemd oficiálně zavedl podporu pro vývoj programů v jazyce Rust, a to po začlenění pull requestu, který předložil vývojář linuxového jádra Christian Brauner. Přijatá úprava zavádí novou možnost vývoje pro systemd v Rustu, přičemž zachovává beze změn stávající architekturu založenou na jazyce C.

Nechystá se kompletní přepracování ekosystému systemd v jazyce Rust. Správci se shodli na záměrně omezeném přístupu: Rust bude možné použít pouze pro nové, samostatné komponenty, na nichž nejsou ostatní části systemd závislé. Stávající základ v jazyce C zůstane beze změny.

Další důležité rozhodnutí se týká procesu sestavování. Namísto použití standardního správce balíčků Cargo budou vývojáři systemd i nadále používat pro všechna sestavení nástroj Meson. Díky tomu zůstává vývoj v jazyce Rust integrován do stávající infrastruktury pro sestavování projektu.

První plánované praktické využití této infrastruktury představuje nástroj systemd-keyring-setup, nový pomocný program určený ke správě certifikátů v klíčenkách linuxového jádra. Jeho implementace se vyvíjí samostatně, souběžně s dalšími nástroji v jazyce Rust pro sdílené knihovny systemd.

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Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

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