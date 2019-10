Jan Fikar

Tahová strategie The Birth Of Civilizations od Code::Arts právě spustila kampaň na Kickstarteru. Kampaň potrvá ještě 27 dní a hru dostanete, pokud ji podpoříte alespoň 16 €. Hra by měla být dodána v létě 2020 a cílem je vybrat 50 tisíc eur.

Hra začíná v době ledové před 55 tisíci lety a končí pádem Západořímské říše kolem roku 500 našeho letopočtu. Ve hře nevybíráte národnost, ale spíše děláte více nezávislých rozhodnutí, které pak formují vaši civilizaci.

(zdroj: gamingonlinux)