 »   »  The Qt Company mění dostupnost Qt: LTS bude jen pro platící zákazníky

Finská společnost The Qt Company, která stojí za vývojem frameworku Qt, oznámila změny v jeho dostupnosti. Instalace oficiálních binárek nyní bude vyžadovat registraci a offline instalátor bude pouze pro platící zákazníky. To uživatele Linuxu příliš nezasáhne, protože ti většinou používají Qt ve formě distribučních balíčků. Další změna už se ale linuxových uživatelů dotkne.

The Qt Company totiž také oznámila, že i dlouhodobá podpora (LTS) bude k dispozici pouze pro platící zákazníky:

Počínaje 5.15 bude dlouhodobá podpora k dispozici pouze platícím zákazníkům. To znamená, že open-source uživatelé budou mít přístup k opravám pro 5.15 do doby, než bude k dispozici další vydání. K 5.15 tak budeme přistupovat stejně jako k 5.13 a 5.14.

Oficiálním zdůvodněním je, že tato změna bude podporovat open-source uživatele v tom, aby používali nové verze. To pomůže maximalizovat zpětnou vazbu ze strany komunity a zvýrazní komerční podporu pro ty, kteří mají produkty s dlouhými cykly, které závisí na konkrétní verzi Qt.

Problém to bude představovat pro distribuce, které kvůli délce podpory nabízejí právě LTS verze Qt, stejně jako pro vývojáře open-source aplikací, kteří nyní budou muset udržovat kompatibilitu s nejnovějšími verzemi Qt, pokud chtějí ve své aplikaci používat podporovanou verzi.