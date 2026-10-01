Thunderbird 157 usnadňuje správu firmám a vylepšuje podporu OpenPGP

Souběžně s vydáním Firefoxu 157 je tu také e-mailový klient Thunderbird 157. Hlavní novinkou jsou dvě zásady pro firemní nasazení: DisableChat umožňuje zakázat funkci Thunderbird Chat a DisableFileLink vypne službu FileLink pro odesílání velkých příloh. Správci tak mohou klienta lépe přizpůsobit pravidlům ve firmě.
Aktualizace dále nabízí volitelný port při ruční konfiguraci účtů IMAP a POP a přináší novou verzi integrovaného doplňku Thundermail 2.0.16. Thunderbird nově podporuje také zobrazování vzdáleného obsahu ve zprávách šifrovaných s ochranou integrity pomocí OpenPGP.
Změny se dotkly i interního nastavení klienta. Mozilla odstranila volbu
mailnews.headers.minNumHeaders, která nastavovala minimální počet řádků hlaviček zobrazovaných v náhledu zprávy. Kromě toho byla ukončena podpora nástroje RNP pro práci s OpenPGP z příkazového řádku.