Tim Cook odstupuje z pozice výkonného ředitele společnosti Apple

Společnost Apple oznámila změny ve svém vedení. Tim Cook v létě odstoupí ze současné pozice výkonného ředitele a stane se výkonným předsedou představenstva společnosti.
Tato změna, kterou představenstvo jednomyslně schválilo, je výsledkem pečlivého a dlouhodobého procesu plánování nástupnictví, píše Apple v oznámení.
Tim Cook bude ve své funkci generálního ředitele působit ještě během léta a bude úzce spolupracovat se svým nástupcem na hladkém přechodu. Jako výkonný předseda představenstva bude od podzimu Cook pomáhat s činností společnosti, včetně spolupráce s tvůrci politik po celém světě.
Být generálním ředitelem společnosti Apple a mít tu čest vést tak výjimečnou firmu bylo pro mě největší poctou v životě. Miluji Apple z celého srdce a jsem nesmírně vděčný za to, že jsem měl příležitost spolupracovat s týmem tak geniálních, inovativních, kreativních a nesmírně soucitných lidí, řekl Cook.
S účinností od 1. září 2026 se stane novým generálním ředitelem společnosti John Ternus, současný senior viceprezident pro hardwarové inženýrství.
John Ternus má mysl inženýra, duši inovátora a srdce, které mu umožňuje vést s integritou a ctí. Je to vizionář, jehož přínos pro společnost Apple za posledních 25 let je ohromný a je bezpochyby tou správnou osobou, která povede Apple do budoucnosti, komentoval výměnu Tim Cook.
Tim Cook nastoupil do společnosti Apple v roce 1998. V roce 2011 se stal generálním ředitelem a pod jeho vedením byly uvedeny na trh četné produkty a služby, včetně nových produktových kategorií, jako jsou Apple Watch, AirPods a Apple Vision Pro, a služeb od iCloudu a Apple Pay až po Apple TV a Apple Music. Zásadní roli sehrál také při rozšiřování stávajících produktových řad. Pod Cookovým vedením vzrostla tržní kapitalizace společnosti Apple z přibližně 350 miliard dolarů na 4 biliony dolarů, což představuje přibližně desetinásobný růst, při kterém se roční tržby téměř zečtyřnásobily.