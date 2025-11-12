Timur Kristóf na XDC 2025 povídá o starých Radeonech s AMDGPU

Vývojář Timur Kristóf, o kterém poslední dobou nepíšeme poprvé, neb se věnuje podpoře velmi starých Radeonů, vystoupil na konferenci XDC 2025 ve Vídni. Shrnul zde ve stručnosti popsané novinky z vývoje podpory AMDGPU pro Radeony minulé dekády, jaké věci bylo třeba dořešit (analogové výstupy apod.) a jaký to celé vlastně má smysl.
Řeč je o prvních dvou generacích Radeonů GCN architektury, které mohou nově využívat lepší ovladač AMDGPU. K tomu je v tuto chvíli potřeba minimálně Linux 6.18 s Mesa 25.3, lze předpokládat backportování podpory do starších verzí.
Výhledově by se podpora mohla rozšířit i na GCN 1.0 Radeony, kde prvním modelem na trhu byl Radeon HD 7970 („Tahiti XT“) uvedený v závěru prosince 2011, následovaný v nižším segmentu v únoru 2012 například Radeony HD 7770 („Cape Verde XT“).