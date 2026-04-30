Třetina nově vytvořených webových stránek je generovaná AI

Petr Krčmář
Dnes
3 nové názory

Autor: Depositphotos

Z analýzy dat ve službě Internet Archive vyplývá, že třetina webových stránek vytvořených od roku 2022 vznikla za pomocí velkých jazykových modelů. Tým vědců, jehož členy jsou odborníci ze Stanfordské univerzity, Imperial College London a Internet Archive, zveřejnil své závěry v článku s názvem Vliv textů generovaných umělou inteligencí na internet.

Existují obavy, že rostoucí množství textů generovaných umělou inteligencí nebo s její pomocí na internetu přispívá ke zhoršení sémantické a stylistické rozmanitosti, přesnosti faktů a dalším negativním jevům, píší vědci ve své studii. Zjistili jsme, že v polovině roku 2025 bylo přibližně 35 % nově publikovaných webových stránek klasifikováno jako generované umělou inteligencí nebo s její pomocí, což představuje nárůst oproti nule před spuštěním ChatGPT na konci roku 2022.

Rychlost, s jakou umělá inteligence ovládá internet, mi připadá naprosto ohromující, řekl Jonas Dolezal, výzkumník v oblasti umělé inteligence na Stanfordově univerzitě a spoluautor studie. Poté, co jej lidé formovali po celá desetiletí, se značná část internetu stala během pouhých tří let dílem umělé inteligence. Podle mého názoru jsme svědky zásadní proměny digitálního prostředí, k níž došlo za zlomek času, než kolik trvalo jeho původní vybudování.

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.



EU si posvítila na AI, chce speciální označení pro obsah

Připravovaná novela stavebního zákona: Znovu a lépe?

Zoubky dětem čistěte hned od toho prvního a hned kartáčkem

CorelDRAW Graphics Suite 2026: design s Artist Intelligence

CreditShare míří na drobné investory, úvěry vybírá přísně

IKEA nabídne lízátka s příchutí masových kuliček

E-shopy jsou pod náporem AI botů

Pracujícím důchodcům se zas bude zvyšovat penze

U EET musíte nahlásit provozovny, kde přijímáte neevidované tržby

Přílišně sebevědomí v oblasti kyberbezpečnosti může uškodit

„Zakázali mi v e-shopu AI agenta.“

Prodal byt, aby mohl pražit. Dnes má jednu z nejlepších káv v Evropě

Fond dal facku všem občanům ČR, ti dotace pro Agrofert zřejmě zaplatí

Podívejte se, co asi budí šéfa Nvidie ze spaní

Při přípravě newsletteru můžete nativně konzultovat s AI

Ministerstvo zvýší penze. Ale později, než se čekalo

Na Univerzitě Karlově dupe a funí humanoid Karel

Stát hodil školy přes palubu. Ty teď řeší, kde vzít na povinné plavání

Kolové nápoje: Od lékárnických tajností k miliardovému marketingu

Odkud se berou a jak se zbavit domácích škůdců

