Trezor potvrdil čtyři zařízení s implantátem od CryptoBilis

Škodlivé hardwarové implantáty byly nedávno nalezeny v kryptopeněženkách Ledger koupených u CryptoBilis v Malajzii. Ty odeslaly soukromé klíče a následně došlo k odcizení kryptoměn. Konkurenční český výrobce kryptopeněženek Trezor také testoval některé modely svých peněženek.
Škodlivý implantát byl nalezen ve třech zařízeních Trezor Safe 5s koupených mezi 20. srpnem a 23. září u CryptoBilis. K tomu je potřeba připčítat ještě jedno zařízení s implantátem oznámené uživatelem dříve. Implantát obsahuje mikrokontrolér Raspberry Pi RP2350 a fungoval na stejném principu jako implantát Ledgeru. Tedy rozpoznává znaky posílané na displej, zapamatuje si slova bezpečnostní fráze a ty pak odešle přes LTE modem. Podle Trezoru zatím nedošlo k žádným ztrátám.
Trezor vydal opravený firmware 2.13.1 z 11. listopadu, který stávajícímu implantátu znemožňuje fungovat. Také byl snížen počet prodejců o 80 % a zbývající prodejci musí splňovat přísnější podmínky pro získávání, uchovávání a fyzickému přístupu k zařízením.
(zdroj: The Hacker News)