 »   »  Ubuntu 19.10 přinese ZFS i pro kořenový adresář

David Ježek

Canonical na začlenění podpory ZFS do Ubuntu pracuje již 4+ roky. Nyní je vše ve fázi, kdy je připraven pro nejbližší Ubuntu 19.10 přinést podporu použití ZFS i pro root adresář.

Jako první přijde na řadu desktopová verze a ZFS zde bude stále přítomno jako experimentální volba pro ty, kdo chtějí věc vyzkoušet, případně s varovně vztyčeným prstem Canonicalu používat. Podpora ZFS pochopitelně staví na projektu ZFS on Linux (ZOL). Dále se pracuje na user space démonu zsys a portování věcí z upstreamu ZOL. Lze předpokládat, že v průběhu nadcházejících měsíců projde podpora ZFS v Ubuntu velkým vývojem, nicméně asi nelze předpokládat, že by se vše stihlo odladit včas pro budoucí začlenění ZOL do Ubuntu 20.04 LTS v produkční kvalitě, zejména pro serverovou edici.