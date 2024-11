Ubuntu 25.04 nabídne příští rok GIMP 3.0

Autor: David Ježek, podle licence: CC BY-SA 4.0 GIMP 2.10.22 export do AVIF

GIMP 1.0 vyšel 1998, GIMP 2.0 vyšel 2004, GIMP 2.10 vyšel 2018 a od té doby už má tahle řada celkem 18 vydání, ale díky prvnímu kandidátovi na GIMP 3.0, novou hlavní verzi, se snad tato mizérie chýlí ke konci a i Ubuntu jej vyhlíží a pro nejbližší jarní vydání už počítá s GIMPem 3.0.x.





Aktuálně se totiž GIMP 3.0 v RC1 verzi blíží do unstable repozitářů Debianu a brzy se tak objeví ve vývojové větvi Ubuntu 25.04 a v denních sestaveních příští verze (dnešní sestavení Plucky Puffina je na svém místě).

Jeremy Bicha z Canonicalu aktuálně vyplnil všechny chyby RC verze u GIMP pluginů jako přípravu na toto brzké zahrnutí RC1 do repozitářů unstable Debianu a Ubuntu 25.04, plus přidal spoustu dalších vylepšení pro balíčkování nové verze GIMPu. Jmenuje jednu přetrvávající chybu, a sice nefungující sestavování GIMPu pro platformu s390× s tím, že mohou tuto verzi odstranit, ale vyžádá si do další čištění kódu.

V rámci Debianu se už GIMP 3.0.0 nachází ve větvi Experimental a lze očekávat postupné „probublání“ přes Testing až nakonec do Debianu 13. Ubuntu 25.04 bude vydáno 17. dubna 2025. Obecně pak je vývojová větev GIMPu 3.0 dostupná třeba ve formě Flatpaků.