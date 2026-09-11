Ubuntu 26.10 Stonking Stingray nakonec přijde s linuxovým jádrem 7.3

Připravované podzimní vydání Ubuntu 26.10 s kódovým označením Stonking Stingray dostane novější linuxové jádro, než se původně očekávalo. Canonical původně počítal s jádrem verze 7.2, nakonec ale změnil plán a jako cílovou verzi zvolil 7.3.
Důvodem je především rychlejší vývoj nové řady jádra. Linuxové jádro 7.2 dorazilo už v srpnu, tedy o něco dříve, než se očekávalo. Vývojáři Ubuntu proto získali prostor připravit systém na novější jádro, které by mělo nabídnout lepší podporu aktuálního hardwaru, vyšší výkon, opravy chyb i další vylepšení.
Vývojáři Ubuntu se obvykle snaží použít co nejčerstvější linuxové jádro připravené v době vydání nové verze distribuce. Nemusí jít přitom o finální stabilní verzi jádra, ale podmínkou je dostatečně pokročilá fáze vývoje. To platí i v současném případě, protože zatímco Ubuntu 26.10 má podle plánů vyjít 15. října, linuxové jádro 7.3 vyjde zřejmě o pár týdnů později.
V případě průběžné verze Ubuntu to ale problém není a prostě se použije nejnovější kandidát. Jakmile bude ostrá verze jádra k dispozici, uživatelé ji dostanou prostřednictvím standardního aktualizačního procesu. Současné denní obrazy připravovaného Ubuntu zatím používají jádro 7.2, ale vývojáři intenzivně pracují na začlenění jádra 7.3-rc1.
Novější verze jádra může být zajímavá především pro uživatele nových počítačů, grafických karet, Wi-Fi adaptérů nebo periferií, které ještě nebyly v předchozích verzích jádra plně podporované. Přínosem může být také lepší výkon a opravy problémů, které se objevily u novějších procesorů a dalších komponent.