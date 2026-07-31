Jádro Linux přinese vylepšení pro stařičké Radeony, efektivnější běh Intel Xe3

Podpora DRM format modifiers pro staré GCN Radeony
Vývojář Timur Kristóf „z Valve“ pokračuje v krasojízdě rozvíjení podpory nejstarších Radeonů, které lze provozovat s AMDGPU. V jádru Linux 7.3 dostanou Radeony generací GCN 1.0 až 3.0 podporu tzv. DRM format modifiers, jako poslední generace v rámci AMDGPU, které je nepodporovaly.
I těmto Radeonům se tak dostane podpory komunikace uspořádání dat v paměti a z toho mimo jiné plynoucí lepší podpora pro moderní kompozitory typu Wayland či obecně běhu s API Vulkan či s vrstvou Zink (OpenGL na Vulkanu). Také se zjednoduší vzájemné propojení s VA-API a z kódu mohou zmizet „kompenzační obezličky“, které pro tyto staré Radeony byly dočasnou náhradou za DRM format modifiers.
O této Timurově práci víme už od května, nyní tedy míří do Linuxu a objeví se s vydáním verze 7.3. Majitelé starých Radeonů až po model HD 7970 z prosince 2011 se tak mají na co těšit. Dík opět patří jak Timurovi, tak společnosti Valve, která jeho práci sponzoruje.
Spousta oprav pro AMDGPU a AMDKFD
Celá věc je součástí balíku novinek, které míří do linuxového jádra a které shrnuje vývojář Alex Deucher z AMD v pull requestu pro DRM větev budoucího jádra verze 7.3. Oprav a vylepšení je, jak jsme u AMDGPU a AMDKFD zvyklí, obrovská spousta, mimo jiné jde i o opravy pro Apple Studio Display či MacBookPro15,1. Jistě netřeba obšírněji rozebírat, že AMDGPU bude opět největším balíkem nového kódu v linuxovém jádře i u verze 7.3.
Peak Bandwidth Threshold pro Intel Xe3 / Panther Lake (a novější)
Procesory rodiny Panther Lake a novější, přesněji ty obsahující integrované grafické jádro generace Xe3, budou zase o trošičku úspornější. Vývojáři Intelu implementují tzv. „Peak Bandwidth Threshold“, techniku hlídající, jakou datovou propustnost grafika na výstupu využívá. Cílem je řešení situace, kdy displeji stačí menší datový tok. Ovladač nově definuje hodnotu standardní, a pokud pro přenášení grafických dat stačí propustnost menší, než je „minimální standard“, sníží se prahová hodnota na novou nižší, konkrétně 20 Gbit/s. Kolik energie toto celé může uspořit, patche nezmiňují, ale z principu věci je jasné, že efektivnější by to být mělo.
Patche pro AMD „Low Power“ CPU jádra včas pro Linux 7.3
Víme, že AMD pracuje na kombinování více CPU jader než dosud (před několika dny představená architektura Zen 6 nabídne LP jádra). AMD tak doplní stávající „performance“ a „dense“ jádra. Podpora pro ně pak bude součástí vydání jádra Linux 7.3. Týká se jejich správné identifikace, Linux bude pracovat s LP jádry i ve starších verzích 7.2 apod., ale jádra pro něj budou „unknown“.
Patche se začaly ve vývojových větvích Linuxu objevovat už před pár týdny, nyní už visí v příslušné větvi, ze které vzejde jádro verze 7.3. Lze předpokládat, že AMD si pohlídá, aby začlenění proběhlo bezproblémově. Uvádění procesorů architektury Zen 6 bude probíhat od závěru tohoto roku po první měsíce roku příštího, od EPYCů přes Ryzeny a další produkty.