Ubuntu 27.04 se bude jmenovat Tenacious T-Rex

Jon Seager ze společnosti Canonical prozradil, že se jarní Ubuntu 27.04 bude jmenovat Tenacious T-Rex. První betaverze je plánovaná na 29. března a ostré vydání by pak mělo spatřit světlo světa 22. dubna. Půjde o průběžné vydání s devítiměsíční podporou.
U Ubuntu 27.04 se očekává GNOME 52, jehož vydání je plánováno na 17. března 2027. Vývojový plán počítá se zmrazením funkcí 25. února, zmrazením jádra 25. března a závěrečným zmrazením 15. dubna. Pokud Canonical zvolí nejnovější dostupné jádro, mohl by systém nakonec využít verzi 7.6, očekávanou na začátku až v polovině května 2027. Než se tak stane, čeká nás ještě podzimní vydání Ubuntu 26.10 Stonking Stingray.
Kódová jména vydání Ubuntu mají svůj ustálený recept: tvoří je přídavné jméno a zvíře začínající na stejné písmeno, takže vznikají hravé kombinace jako Noble Numbat nebo Questing Quokka. Každé vydání se tak svým názvem odlišuje a svého maskota pak má také v grafickém tématu.