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Ubuntu 27.04 se bude jmenovat Tenacious T-Rex

Petr Krčmář
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Ubuntu 27.04 Tenacious T-Rex Autor: Root.cz s využitím Duck.ai
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Jon Seager ze společnosti Canonical prozradil, že se jarní Ubuntu 27.04 bude jmenovat Tenacious T-Rex. První betaverze je plánovaná na 29. března a ostré vydání by pak mělo spatřit světlo světa 22. dubna. Půjde o průběžné vydání s devítiměsíční podporou.

U Ubuntu 27.04 se očekává GNOME 52, jehož vydání je plánováno na 17. března 2027. Vývojový plán počítá se zmrazením funkcí 25. února, zmrazením jádra 25. března a závěrečným zmrazením 15. dubna. Pokud Canonical zvolí nejnovější dostupné jádro, mohl by systém nakonec využít verzi 7.6, očekávanou na začátku až v polovině května 2027. Než se tak stane, čeká nás ještě podzimní vydání Ubuntu 26.10 Stonking Stingray.

Kódová jména vydání Ubuntu mají svůj ustálený recept: tvoří je přídavné jméno a zvíře začínající na stejné písmeno, takže vznikají hravé kombinace jako Noble Numbat nebo Questing Quokka. Každé vydání se tak svým názvem odlišuje a svého maskota pak má také v grafickém tématu.

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Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

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