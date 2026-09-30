Uživatelé Ubuntu 24.04 LTS dostávají nabídku aktualizace na Ubuntu 26.04.1 LTS

Vývojáři Ubuntu povolili aktualizace z verze 24.04 LTS na Ubuntu 26.04.1 LTS. Tato verze s kódovým označením Resolute Raccoon představuje první opravené vydání řady Ubuntu 26.04 LTS, které zahrnuje opravy a vylepšení nashromážděná od původního vydání letos na jaře.
Nabídka aktualizace se uživatelům desktopového Ubuntu zobrazí ve Správci aktualizací. Canonical ji bude distribuovat postupně během několika následujících dnů. Kdo nechce čekat na automatické upozornění, může aktualizaci spustit ručně příkazem
do-release-upgrade.
Stejný postup mohou použít také uživatelé Ubuntu Serveru a přejít z jedné verze s dlouhodobou podporou (LTS) na novější. Před začátkem aktualizace Canonical doporučuje přečíst si poznámky k vydání, které upozorňují na známé problémy, omezení a případná náhradní řešení.
Možnost aktualizace se záměrně neobjevuje okamžitě po vydání nové verze. Canonical nejprve čeká na první opravné vydání, protože do něj zahrne aktualizace vydané od uvedení Ubuntu 26.04 a ověří jejich vzájemnou kompatibilitu. Odklad také poskytuje čas na odhalení problémů, které se mohou projevit jen při přechodu ze starší LTS verze. Samotná nabídka se navíc zapíná postupně, aby bylo možné průběh aktualizací sledovat a případné potíže omezit dříve, než se upgrade nabídne všem uživatelům.