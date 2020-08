V Akademii CZ.NIC se opět sejdou techničtí dokumentaristé

V pondělí 5. října se v pražském sídle vzdělávacího centra sdružení CZ.NIC uskuteční již čtvrtý workshop technických dokumentaristů. Cílem setkání je umožnit výměnu zkušeností mezi lidmi, kteří se zabývají technickou dokumentací nebo jejími podoblastmi. Workshop bude probíhat formou prezentací, po nichž bude následovat diskuse mezi účastníky. Hlavními organizátory jsou techničtí dokumentaristé Zuzana Ansorgová a Miroslav Jindra.

„Rádi bychom vyzvali všechny technické dokumentaristy, technical writery a další, kteří se o tuto oblast zajímají, aby se nám přihlásili a akce se aktivně zúčastnili. Hlavním tématem letošního setkání jsou formy a náležitosti dokumentace. Chtěli bychom, aby se prezentující věnovali především tomu, jak by měla dokumentace vypadat, jaké normy a formáty jsou nejpoužívanější a proč nebo jak je hodnocena kvalita technické dokumentace. Při skladbě programu se ale určitě nebudeme soustředit jen na toto téma. Náš workshop by měl být tématicky co nejpestřejší,“ uvedl Miroslav Jindra ze sdružení CZ.NIC.

Další informace včetně přihlášených témat nebo registračního formuláře jsou k dispozici na webové adrese www.nic.cz/tww/. Aktuálně je volná přibližně polovina z plánované kapacity (25 účastníků).