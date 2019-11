 »   »  V Česku je minimálně 1580 řídicích průmyslových systémů otevřeno útoku z internetu

Petr Krčmář

Na stav zabezpečení průmyslových řídicích systémů českých firem se zaměřil průzkum společnosti Soitron realizován týmem analytiků Void SOC. Průzkum našel až 1580 průmyslových řídicích systémů vystavených riziku kybernetického útoku, ať už ve výrobních firmách, ale například i v malých elektrárnách. I bez nutnosti jakéhokoliv pokročilého útoku umožnilo nedostatečné zabezpečení bezpečnostním analytikům v reálném čase vidět výrobní linku pivovaru s možností aktivního ovládání, systém fotovoltaické elektrárny s nabídkou vytvoření vlastního hesla, či parkoviště monitorované průmyslovou kamerou.

Hrozba kybernetického útoku však nesouvisí pouze s připojením řídicích systémů na internet. Mnohé firmy dnes využívají ve svých provozech na údržbu systémů externí firmy, které se mohou například do výrobní linky připojit přes vlastní počítač nebo mobil. Pokud jsou zařízení takového dodavatele s přístupem do výroby slabě zabezpečené, je riziko pro firmu ještě výrazně vyšší, upozorňuje David Dvořák, IT konzultant pro kybernetickou bezpečnost společnosti Soitron.

Co by měly firmy udělat pro svou bezpečnost? V první řadě je to aktivní přístup firem k otázce ochrany jejích systémů před kybernetickými hrozbami. Zároveň je nezbytné nastavit a pravidelně kontrolovat procesy zaměřené na zajištění kybernetické bezpečnosti ve firmě. Jednak jde o průzkumem potvrzené nezajištění řídicích systémů před neoprávněným přístupem přes internet, což je velmi viditelný problém. Ale jsou to i takové věci jako například přístup zaměstnanců a dodavatelů do interních sítí se zařízeními připojenými na internet, dodává Dvořák.

Stejně důležitý je reakční čas, pokud monitoring kybernetické bezpečnosti zachytí průnik do systémů firmy. Ne každý incident musí skončit špatně, pokud začnete situaci řešit okamžitě, jak vznikne. Minimálně tím, že se pokusíte minimalizovat škody, například odpojením napadeného zařízení v provozu, poukazuje na možnosti řešení Martin Lohnert z Void SOC.

(Zdroj: Tisková zpráva)