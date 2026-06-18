V Edici CZ.NIC vychází kniha Kódy, buildy, firmwary od Martina Malého

V Edici CZ.NIC vychází nová kniha Martina Malého s názvem Kódy, buildy, firmwary. Autor po půl roce od vydání předchozího titulu přichází se svou již sedmou knihou, tentokrát zaměřenou na vývoj programového vybavení pro embedded zařízení.
Publikace s podtitulem Základy vývojářského řemesla pro tvůrce hobby elektroniky nabízí praktického průvodce pro všechny, kdo své projekty vytvořené s Arduinem nebo ESP32 chtějí posunout k dlouhodobě udržitelnému řešení. Zaměřuje se především na zjednodušení údržby a testování, automatizaci dalšího vývoje, a publikování projektů tak, aby byl jejich další rozvoj snazší a méně komplikovaný.
Ve své vlastní praxi jsem si vyzkoušel, že se vyplatí využívat pokročilé vývojářské nástroje, i když jde o ‚jen takový hobby projekt pro radost‘. Když se náhodou z vašeho hobby projektu stane něco většího, oceníte, že máte v kódu a v postupech řád, že se v nich vyzná i někdo jiný a že vás při práci nezdržují věci, které jste si měli nastavit, když byl projekt ještě v plenkách, uvádí Martin Malý.
Kniha nabízí přehled nejčastějších problémů a překážek, kterým autoři projektů čelí při zveřejňování a údržbě projektů, a ukazuje praktické postupy, jak se nejčastějším komplikacím vyhnout. Čtenář se v knize seznámí s různými možnostmi automatizace s cílem zlepšení a zjednodušení procesu vývoje domácích elektroprojektů, například pomocí ladicích nástrojů, build systémů nebo využití CI/CD pipeline. Součástí knihy je také úvod do nástrojů a technologií, jako jsou Make, CMake, Ninja nebo Kconfig, které pomáhají zpřehlednit správu zdrojových kódů nebo konfiguraci vyvíjených projektů.