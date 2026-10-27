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V macOS ještě nejsou revokované certifikáty eMudhra pro utility v příkazové řádce

Petr Krčmář
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2017-01-apple-macbook-2016.jpg Autor: Apple
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Více než týden po skandálu kolem slabých klíčů certifikační autority eMudhra operační systém macOS stále přijímá napadené certifikáty v nástrojích používaných v příkazové řádce. Týká se to například nástrojů jako curl, git, python3, ruby,perl a openssl. Ani nejnovější aktualizace macOS 27.2 problém neřeší.

Operační systém macOS sice vadné mezilehlé certifikáty autority eMudhra blokuje už od 19. října, ale to se netýká utilit v příkazové řádce. Pokud používáte Terminál, můžete stále narazit na utility porovnávající přijaté certifikáty se souborem /etc/ssl/cert.pem, který zatím nebyl upraven. Pokud si chcete být jisti, že vám nikdo nebude moci podstrčit obsah zabezpečený těmito certifikáty, musíte si je ze souboru odstranit ručně. Postup je popsaný v dokumentaci.

Minulý týden vyšlo najevo, že osm mezilehlých certifikačních autorit eMudhra mělo prolomené soukromé klíče: kvůli chybě při jejich generování byly natolik slabé, že je bylo možné odvodit z veřejných certifikátů. Útočník s nimi mohl vydávat falešné certifikáty pro libovolné domény a vydávat se za weby či služby.

Problém 17. října nahlásil nezávislý výzkumník a reakce byla rychlá: eMudhra odvolala všech osm certifikátů a hlavní výrobci prohlížečů a operačních systémů je zablokovali nebo přestali důvěřovat nadřazenému kořenovému certifikátu. Další výrobci a správci systémů aktualizovali seznamy důvěryhodných certifikátů. Cloudflare nasadil ochranná opatření a vydal aktualizace svých klientů a služeb. Revokace ale sama o sobě nestačí všude: některé aplikace, servery a vlastní úložiště certifikátů mohou potřebovat aktualizaci nebo výměnu certifikátů. eMudhra několik dní po incidentu oznámila ukončení svého globálního certifikačního byznysu.

(Upozornil Ondřej Caletka.)

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Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

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