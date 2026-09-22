Valve Pyrowave, nový video formát pro streaming s co nejnižšími latencemi

V beta stádiu se v rámci Steamu nachází nový formát pro video kompresi Pyrowave, který Valve připravuje zejména pro streaming her v rámci služby Steam Remote Play. Stojí za ním vývojář Hans-Kristian Arntzen, známý díky VKD3D-Proton, přičemž nízkým latencím v přenosu her je podřízeno vše. Datový tok videí je 5 až 10× větší než u jiných formátů pro streaming používaných, právě kvůli nízkým latencích používá pouze intra snímky, nikoli P či B.
Pyrowave zpracovává videa za pomoci GPU a API Vulkan a jeho použití je s ohledem na vysoké datové toky doporučeno na lokální, alespoň gigabitové síti. Vedle standardního videa podporuje i HDR a kódování barev 4:4:4. Datový tok lze nastavit na automatiku, nebo ručně limitovat v rozmezí 100 až 500 Mbit/s. V rámci Remote Play lze zapnout vizualizaci celkového zpoždění daného kódováním-přenosem-dekódováním. Představení bety tohoto formátu rovnou konstatuje, že kvůli vlivu datové propustnosti dané sítě nemusí někteří uživatelé pozorovat benefity oproti běžným řešením.