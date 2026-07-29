Valve sponzoruje vývoj RADV pro Windows

Dostat linuxový ovladač pro Radeony a API Vulkan na platformu Windows jako funkční řešení je dalším cílem Valve. Firma, která toho pro hraní na Linuxu udělala patrně více než kdokoli jiný, tak pokračuje (to je moje domněnka) ve svém tažení proti dominanci Windows pro hraní her, resp. proti nutnosti pro takovou činnost vůbec Windows mít.
Jde o experimentální projekt, na kterém pracují vývojáři Collabora, jejichž práci Valve nyní sponzoruje. Je to konkrétně Louis-Francis Ratté-Boulianne, jehož blogpost shrnuje aktuální stav, nutné práce na podpoře pro WDDM2 a běh RADV s uzavřenými Windows ovladači pro Radeony. Jak dodává Phoronix, použití AMDGPU jako ovladače pro Radeony na Windows je v tuto chvíli z říše snů.
Zčásti musí řešení nutně stát na reverzním inženýrství Windows částí ovladačů pro Radeony, pak je otázkou, zdali bude možné vše realizovat přímou podporou, nebo cestou mezivrstvy mezi RADV a kernelovým Windows ovladačem pro Radeony. V tuto chvíli vývojáři ukazují fungující běh Counter-Strike 2 přes RADV na Windows.