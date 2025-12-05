Root.cz  »  Hry  »  Valve tajně sponzorovalo emulátor x86 na ARM64 FEX

Valve tajně sponzorovalo emulátor x86 na ARM64 FEX

Jan Fikar
Dnes
2 nové názory

Sdílet

Steam Autor: Depositphotos

I když v současnosti Steam Deck i nově oznámená plnotučná konzole Steam Machines jsou postaveny na architektuře x86 a na Linuxu, Valve v budoucnosti věří patrně také architektuře ARM64.

O open source emulátoru FEX-Emu jsme tu již psali. Jde o emulaci x86 na ARM64 se zaměřením na hry. S pomocí Protonu (Wine vylepšené pro hry) je možné na architektuře ARM64 s Linuxem hrát hry pro Windows x86. Autor FEX-Emu Ryan Houdek nedávno napsal, že děkuje Valve za podporu. To v rozhovoru potvrdil Pierre-Loup Griffais z Valve, jeden z tvůrců SteamOS a Steam Deck. Neprozradil ale, jestli se máme těšit na nové konzole s ARM64, nebo zda jde o chytré telefony.

(zdroj: slashdot)

Vstoupit do diskuse (2 názory)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

Témata:

Dále u nás najdete

Zahraniční cestovní náhrady v roce 2026. 0smnást nových sazeb

Kolik bude stát snížení záloh OSVČ? Každý tvrdí něco jiného

Proč přichází éra suverénních datových center?

Příběh fyzioterapeuta, který léčí závratě a jezdí k lidem domů

České investiční fondy sní americký sen

Kdy se hodí a jak funguje prodloužená záruka

V ČR vznikají čtyři velká datacentra pro AI

Neudržel telefon, nemohl předpažit. Byla to mrtvice

Nasedl jsem to samořiditelného taxi bez volantu

Přehled změn v důchodech, které začnou platit v roce 2026

Firmy nejsou připraveny na změny. Čeká je krize komunikace

Datové schránky se budou stěhovat a projdou redesignem

Stop nákupům, start pomoci: je tu Giving Tuesday

Evropa už utíká od amerických cloudů

Nové zákony s účinností od roku 2026 pro zaměstnavatele

Izraeliský hi-tech exceluje i za války v Gaze

Google do Androidu přidává další várku pozoruhodných novinek

Za bolestivou menstruaci někdy může endometrióza

Získá Netflix také HBO Max? Souboj jde do finále

Pojišťovny přispějí na bílé plomby. Jednou za dva roky na každý zub