Valve tajně sponzorovalo emulátor x86 na ARM64 FEX

I když v současnosti Steam Deck i nově oznámená plnotučná konzole Steam Machines jsou postaveny na architektuře x86 a na Linuxu, Valve v budoucnosti věří patrně také architektuře ARM64.
O open source emulátoru FEX-Emu jsme tu již psali. Jde o emulaci x86 na ARM64 se zaměřením na hry. S pomocí Protonu (Wine vylepšené pro hry) je možné na architektuře ARM64 s Linuxem hrát hry pro Windows x86. Autor FEX-Emu Ryan Houdek nedávno napsal, že děkuje Valve za podporu. To v rozhovoru potvrdil Pierre-Loup Griffais z Valve, jeden z tvůrců SteamOS a Steam Deck. Neprozradil ale, jestli se máme těšit na nové konzole s ARM64, nebo zda jde o chytré telefony.
