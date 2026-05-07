Root.cz  »  Hry

Valve uvolňuje výkresy ovladače Steam Controller a nabíjecího puku

Petr Krčmář
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Všechny fotografie

Společnost Valve zveřejnila výkresy vnějších rozměrů nového ovladače Steam Controller a jeho nabíjecí stanice nazývané puk. Jsou určeny pro ty, kteří by chtěli svůj ovladač upravit, vylepšit nebo k němu navrhnout nějaké nové příslušenství.

Výkresy byly zveřejněny na GitLabu pod licencí Creative Commons. Nákresy (topologii povrchu) vnější skořápky ovladače a puku jsou k dispozici ve formátu CAD a stáhnout je možné také modely ve formátech STP a STL. Kromě toho lze získat také technické výkresy popisujících kritické prvky.

Herní ovladač Steam Controller se začal prodávat 4. května za 99 dolarů a během několika desítek minut byl kompletně vyprodán. Kombinuje přesné páčky, dotykové trackpady, gyroskop, haptickou zpětnou vazbu a plně programovatelná tlačítka s profily. Připojuje se bezdrátově nebo kabelem a je úzce integrovaný se Steamem pro sdílení konfigurací.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:



Nejnovější články

Dále u nás najdete

Vysílací rada dohlédne na youtubera Fiziho a Kluky z Prahy

Byli byste ochotní připlatit si to, že vaše data budou uložená v EU?

Navazující zaměstnání pro účely JMHZ

Edge drží v paměti hesla v čitelné podobě, mohou uniknout

Pro koho je vhodná alergenová imunoterapie?

Fond dal facku všem občanům ČR, ti dotace pro Agrofert zřejmě zaplatí

Na Univerzitě Karlově dupe a funí humanoid Karel

Daňový trapas Říčan: Za vyšší daň z nemovitostí totiž může radnice

Škoda na zaparkovaném autě: Poradíme, co dělat

Experti na bezpečnost nastražují falešné pastičky na útočníky

Ovladač Steam Controller je venku, hned se vyprodal

Náročný start JMHZ mají účetní za sebou. Začíná pravidelný režim

České bankomaty v praxi. Poplatek, špatný kurz nebo obojí

Nabité květnové vydání Computertrends 5/26 je tady

Kyberhrozby v ČR mění tvář, průniky do systémů vytlačují DDoS

Foto: obranné technologie vyvíjené na ČVUT

Pozor na tisk z Firefoxu, může vám uniknout heslo

Od televize po nákupní AI agenty: Fascinující cesta e-commerce

Od tajných spolků k tripartitě: Jak pracující táhnou za jeden provaz

Televize se zatím AI herců bojí, ale to se změní

ŠKOLENÍ Zabbix – pokročilé monitorování z pohledu sítí i operačních systémů
VÍCE INFO