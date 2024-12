Vánoční dárek: darktable 5.0.0 s obrovským balíkem novinek

Soupis změn v nové verzi darktable 5.0.0, který dal dohromady Pascal Obry, je zase „dlouhý jak týden před výplatou“. Může to klidně souviset s výtkami, které stále má vývojář Aurélien Pierre, ale to dnes ponechme stranou. Novinek je zkrátka dost, jde celkem o 1198 commitů do darktable a rawspeed, celkem 5050 zpracovaných pull requestů a uzavřených 45 hlášení o problémech. Pascal rovnou dodává, že dokumentace pro tuto verzi ještě není kompletní.





Velkých novinek je celá řada. V oblasti UI a UX tvůrci přidali styly pro více než 500 fotoaparátů, které tak poskytují JPEG export na úrovni toho, co umí sám přístroj – styly ovlivňují jen kontrast, jas, saturaci, nijak nehýbou s ostrostí, šumem či posuvem odstínů.

Uživatelské rozhraní dává zpětnou vazbu při zpracování dávkových úloh jako rating, taggování, aplikace stylů či správa historie úprav (či undo těchto operací), namísto dosavadního zamrznutí po dobu běhu těchto operací. Přibylo téma vzhledu se světlým bílým textem a tmavým šedým pozadím. A třeba také možnost globálně přehodit levý a pravý panel v darktable. Stiskne-li uživatel poprvé Tab, zobrazí se mu dialog upozorňující na to, že takto schová všechny panely a stejnou klávesou je opět zobrazí. Upravena je též práce s přesouváním (drag&drop) modulů.

Nová verzte také zrychluje, mezi v OpenCL implementované části se nově zařazuje color equalizer. Zrychluje i dávkové zpracování fotek (zápisy a aktualizace prováděné „bokem“, kdy uživatelů může pokračovat v práci, i když není daná úloha ještě uložena). Výrazně zrychluje načítání PFM souborů (paralelizace a optimalizace).

Ve výchozím nastavení nepoužívá darktable 5.0.0 histogram, ale waveform, dává tak detailnější informaci o barvách a tonalitě snímku. Dokud jej uživatel nezruší, používá se posuzování barev dle ISO 1264. Pro sestavování kolekcí a jako filtr zobrazení lze nyní využívat i Exposure bias. Přibyl alias Calibrite pro kalibraci barev s X-Rite ColorChecker.

Čištění kódu programu proběhlo na řadě míst. Dialog po kopírování částí nyní jako výchozí akci neprovádí výběr žádného modulu. Přibyla podpora operací zpět/vpřed u filmového pásu při režimu darkroom. V temné komoře také (ve výchozím nastavení s Ctrl+X) lze přidat akci pro synchronizaci předchozího upravovaného modulu aktuálně upravovanému v rámci daného výběru.

Upraveno je nastavení parametrů pro AVIF export, nyní je rychlejší bez dopadu na kvalitu výstupu. Podporován je import souborů typu JPEG 2000 ( .jpf a .jpx ). Do modulu kalibrace barev přibyla indikace pro situace, kdy by výběr mapování barev měl dopad na neutralitu vykreslování barev. Export floating-point JPEG XL probíhá co nejvíc bezztrátově, výstup by tak měl více odpovídat očekávanému běžnému chování JPEG XL.

Největší hodnota ohniskové vzdálenosti objektivu jako parametru pro filtraci je zvýšena na 2 000 mm. Program nabízí rozšířená profil color-checker pro modul Color Look Up Table se sedmi úrovněmi red/green/blue/gray, odstíny pleti typu IT8/CC24 a různými dalšími úpravami barevných cest pro přesněji cílené úpravy barev skrze celé barevné spektrum. Darktable si také označí specifickou značkou darktable|issue|no-samples takové DNG soubory, které obsahují nepodporovaná data kalibrace barev. Přibyla i podpora HEIF s AVC uvnitř ( .avci ) a pro již zmíněný JPEG 2000 také tohoto formátu v rámci HEIF souborů ( .hej2 ).

Opravy zahrnují různá zefektivnění a zrychlení programu, například opravy pro OpenCL snižují rozdíly mezi zpracování na CPU a GPU pro colorspace conversion / saturation gradient filter. Opraven je i pád při načítání poškozených .gpx souborů a nakládání s EXIF daty mimo specifikace. Tvůrci upozorňují, že pro export do AVIF, EXR, JPEG XL či XCF není momentálně k dispozici výběr specifických typů metadat (např. geo-tag či creator).

Vylepšení podpory fotoaparátů zahrnuje několik modelů, od moderní drahé Leica M11-D či Q3 43, běžné modely typu Nikon Z6 III, přes historické stroje jako Phase One P20+ až po fosílie typu Minolta Dynax 7D. Pro některé foťáky je pozastavena podpora z důvodu nedostatku vzorových RAWů (namátou Leaf Aptus 22/Hasselblad H1, Kodak EasyShare Z980, Leaf Credo 60 a 80, Olympus SP320, Phase One IQ250, Sinar Hy6/ Sinarback eXact – no zkrátka kdo máte nějakou starou středoformátovu stěnu, která mizí z podporovaných, bylo by fajn dodat vzorové RAWy :-)).