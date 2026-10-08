Ve věku 90 let zemřela Margaret Hamiltonová, průkopnice softwarového inženýrství

Americká počítačová vědkyně Margaret Hamiltonová, která vedla vývoj palubního softwaru pro program Apollo, zemřela 30. září ve věku 90 let. Informace byla zveřejněna až týden po jejím úmrtí. Práce Margaret Hamiltonové pomohla bezpečně dopravit astronauty Apolla 11 na Měsíc.
Hamiltonová nejprve studovala matematiku na Michiganské univerzitě, poté přešla na Earlham College, kde v roce 1958 absolvovala matematiku a vedlejší obor filozofii. V roce 1959 nastoupila na MIT, kde pracovala mimo jiné na projektu protivzdušné obrany SAGE a později vedla týmy vyvíjející software pro řídicí a lunární modul Apolla.
Její tým navrhl program tak, aby při přetížení počítače odložil méně důležité úlohy a přednostně zachoval kritické výpočty pro přistání. To se ukázalo jako zásadní při přistání Apolla 11. Palubní počítač totiž vyhlásil alarm, ale software umožnil pokračovat v nejdůležitějších operacích. Hamiltonová je známá také tím, že pro nový obor prosazovala označení softwarové inženýrství.
V roce 2016 jí prezident Barack Obama udělil Prezidentskou medaili svobody, nejvyšší americké civilní vyznamenání. V roce 2017 získala také ocenění Fellow od Computer History Museum. O rok později jí Katalánská polytechnická univerzita udělila čestný doktorát a v roce 2022 byla uvedena do National Aviation Hall of Fame.