Virtuální Bastlírna a Den Otevřených Spínačů (Dveří)

Autor: Pixabay

Protože zima se blíží a pravděpodobnost znovuzavedení protiepidemických opatření každý den vzrůstá, rozhodli jsme se příští týden zorganizovat rovnou dvě pravidelné akce z repertoáru projektu MacGyver studentského klubu SiliconHill.

V úterý 2.11. od 20:00 se tak po měsíci opět můžete připojit na Virtuální Bastlírnu – kybersetkání bastlířů, elektroniků, programátorů a hackerů. To se bude tradičně konat na videokonferenční platformě Zoom a budeme se bavit o elektro-aktualitách a postupech ve Vašich projektech. Odkaz pro připojení najdete na naší wiki, pokud máte téma k diskuzi, přidejte ho prosím do dotazníku.

Ve středu 3.11. to však bude úplně z jiného soudku – pokud nás projednou budete chtít vidět fyzicky, neváhejte a doražte na náš patentovaný Den Otevřených Spínačů (a dveří). Rádi Vás přivítáme v naší Strahovské dílně, ukážeme Vám co máme za pěkné hračky a co jsme s nimi vytvořili. Veškeré informace naleznete na facebookové stránce události.