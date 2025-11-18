Root.cz  »  Hry  »  VKD3D-Proton 3.0 přidává FSR4 pro Direct3D 12 na Vulkanu

VKD3D-Proton 3.0 přidává FSR4 pro Direct3D 12 na Vulkanu

David Ježek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Fallout 4 přes Steam Proton / Vulkan na Mageia / GNOME / Wayland Autor: David Ježek, podle licence: CC BY-SA 4.0
Fallout 4 přes Steam Proton / Vulkan na Mageia / GNOME / Wayland

Valve ústy (klávesnicí) svého vývojáře Hanse-Kristiana Arntzena vydává novou hlavní verzi balíku VKD3D-Proton 3.0. Ta představuje významnou aktualizaci této implementace Direct3D 12 nad API Vulkan API, používané třeba právě Valve ve službě Steam (zde jako podpůrná překladová vrstva Proton).

VKD3D-Proton 3.0 přináší přepracovaný back-end pro shadery DXBC, nyní využívající stejný DXBC front-end jako DXVK. Ale hlavně VKD3D-Proton 3.0 přináší podporu AMD FidelityFX Super Resolution 4, alias FSR4, a to skrze Vulkan rozšíření cooperative matrix / shader float8. Vše by mělo fungovat dobře na GPU od AMD, na jiných značkách lze předpokládat výskyt potíží (což je pochopitelné). 

Další změny pak zahrnují experimentální podporu jiných vyvíjených prvků, zčásti implementovaných v upstreamu projektu Wine. Plus je zde obligátní várka opravených chyb.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:

Dále u nás najdete

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Zkontrolovali jsme, jak řetězce uvádějí složení pečiva

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

NVIDIA začala v ČR prodávat unikátní minipočítač

Výpadek služby Cloudflare ochromil řadu webů

Vítězové posledního kola soutěže IT produkt roku 2025 jsou tady

U Brna vzniká první AI datové centrum v Česku

Daniela práce baví i nabíjí. Jeho vášeň pro stěhování táhne celý tým

Black Friday pod lupou: jak vznikl, jak se zvrhl a jak ho hlídá zákon?

Lide.cz jsou zpět

Zadýchávala jsem se, říká Petra Hřebíčková o své nemoci plic

Generace bez osmiček. Lidem přestávají růst zuby moudrosti

Nejdelší projekt e-Governmentu chce další odklad

Lékaři zdarma a bez objednání změří kapacitu plic

Slavné koláče, oblíbené sýry: Poznejte tradiční jídla podle fotek

Směřuje regulace AI k transparentnosti, nebo cenzuře?

Diabetes prvního typu se dá léčit open-source slinivkou

Hloubková analýza Gemini už může procházet i váš Gmail a Drive

Tipnete si, kdo má nejvíc výdejních míst a boxů v Česku?

Minimální zálohy 2026: OSVČ ušetří tisíce korun