Void Linux přišel o více než 100 balíčků kvůli neshodám o použití AI

Více než stovka balíčků mizí z Void Linuxu. Stalo se tak kvůli sporu kolem využití AI / LLM při jejich tvorbě. Vývojář Andrea Brancaleoni do Voidu poslal novou verzi balíčku 1.27.1 se shrnutím změn, které správkyni Abby Grammar přišlo podivné. Na vyžádání doplnil, že shrnutí srovnávacího textu využil GLM-5.3-Flash + OpenCode. Takové užití / neuvedení AI/LLM je ale v rozporu s podmínkami Void Linuxu.
Abby připomněla, že všechny příspěvky musí být vytvořené lidmi. AI nástroje lze použít ve výzkumu či procesu učení se, ale samotný obsah distribuce od přispěvatelů musí být původní. To zahrnuje kód, dokumentaci, problémy, bezpečnostní hlášení, pull requesty a jejich popisy i komentáře na všech komunitních místech distribuce. Veškeré použití AI nástrojů musí být uvedeno a AI je zakázáno v procesu kontroly pull requestů.
Následně Andrea označil všechny své příspěvky za opuštěné (odstranil své vlastnictví) a z Void Linuxu jich poté 113 zmizelo. Týká se to například Clementine, Kubernetes, Sublime Text 3, thermald, ttf-ubuntu-font-family a mnoha dalších. Uvidíme, jaké řešení v rámci Void Linuxu se najde. Balíčků se například může chopit někdo jiný.