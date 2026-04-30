Všechny notebooky prodávané v EU musejí mít alespoň jeden nabíjecí port USB-C

Petr Krčmář
Dnes
USB-C Autor: Pixabay

Evropská unie rozšířila své nařízení o univerzálních nabíječkách, podle kterého musejí všechny nově prodávané notebooky ve členských státech podporovat nabíjení přes USB-C. Nejde o žádné překvapení, rozšíření bylo dlouhodobě v plánu, úprava nařízení začala platit 28. dubna 2026

Tento krok navazuje na směrnici EU o jednotné nabíječce, která vstoupila v platnost v prosinci 2024 a sjednotila standard USB-C pro chytré telefony, tablety a další přenosná elektronická zařízení. Směrnice má zajistit snížení množství zdrojů napájení, které není nutné kupovat opakovaně pro každé nové zařízení, ale díky kompatibilitě je možné je snadno využívat s různými zařízeními.

Nová pravidla rovněž vyžadují, aby měli spotřebitelé možnost zakoupit zařízení bez nové nabíječky, a zavazují výrobce k poskytování srozumitelnějších informací o vlastnostech nabíjení. Cílem je snížit počet zbytečných nabíječek zakoupených spolu s novými zařízeními a zpřehlednit standardy nabíjení.

Pro spotřebitele je nejviditelnější změnou to, že každý nový notebook uváděný na trh v EU musí být možné nabíjet přes rozhraní USB-C. To nutně neznamená, že každý notebook bude dodáván s takovou nabíječkou. Cílem těchto pravidel je oddělit prodej zařízení od prodeje nabíječky, aby kupující, kteří již kompatibilní nabíječku vlastní, nemuseli platit za další.

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

