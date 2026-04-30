Všechny notebooky prodávané v EU musejí mít alespoň jeden nabíjecí port USB-C

Evropská unie rozšířila své nařízení o univerzálních nabíječkách, podle kterého musejí všechny nově prodávané notebooky ve členských státech podporovat nabíjení přes USB-C. Nejde o žádné překvapení, rozšíření bylo dlouhodobě v plánu, úprava nařízení začala platit 28. dubna 2026
Tento krok navazuje na směrnici EU o jednotné nabíječce, která vstoupila v platnost v prosinci 2024 a sjednotila standard USB-C pro chytré telefony, tablety a další přenosná elektronická zařízení. Směrnice má zajistit snížení množství zdrojů napájení, které není nutné kupovat opakovaně pro každé nové zařízení, ale díky kompatibilitě je možné je snadno využívat s různými zařízeními.
Nová pravidla rovněž vyžadují, aby měli spotřebitelé možnost zakoupit zařízení bez nové nabíječky, a zavazují výrobce k poskytování srozumitelnějších informací o vlastnostech nabíjení. Cílem je snížit počet zbytečných nabíječek zakoupených spolu s novými zařízeními a zpřehlednit standardy nabíjení.
Pro spotřebitele je nejviditelnější změnou to, že každý nový notebook uváděný na trh v EU musí být možné nabíjet přes rozhraní USB-C. To nutně neznamená, že každý notebook bude dodáván s takovou nabíječkou. Cílem těchto pravidel je oddělit prodej zařízení od prodeje nabíječky, aby kupující, kteří již kompatibilní nabíječku vlastní, nemuseli platit za další.