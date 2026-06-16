Vydána nová verze prostředí KDE Plasma 6.7, poslední s podporou X11

Projekt desktopového prostředí KDE oznamuje vydání nové verze Plasma 6.7. Mezi hlavními novinkami najdeme podporu virtuálních obrazovek pro jednotlivé monitory, lepší podporu přepínání světlého/tmavého globálního tématu, aplikace na pozadí v systémové liště, vylepšené tiskové fronty a desítky a desítky dalších vylepšení na všech místech prostředí.
Připomeňme, že novinky v projektu KDE shrnujeme vždy v nedělním přehledu. Též je vhodné vzpomenout, že Plasma 6.7 je poslední řadou před plánovaným odstřižením podpory X11 sezení.