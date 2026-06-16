Root.cz  »  Desktop

Vydána nová verze prostředí KDE Plasma 6.7, poslední s podporou X11

David Ježek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

KDE Plasma 6.1 Autor: David Ježek, podle licence: CC BY-SA 4.0
KDE Plasma 6.1
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Projekt desktopového prostředí KDE oznamuje vydání nové verze Plasma 6.7. Mezi hlavními novinkami najdeme podporu virtuálních obrazovek pro jednotlivé monitory, lepší podporu přepínání světlého/tmavého globálního tématu, aplikace na pozadí v systémové liště, vylepšené tiskové fronty a desítky a desítky dalších vylepšení na všech místech prostředí.

Připomeňme, že novinky v projektu KDE shrnujeme vždy v nedělním přehledu. Též je vhodné vzpomenout, že Plasma 6.7 je poslední řadou před plánovaným odstřižením podpory X11 sezení.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata: