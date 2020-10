Vydána příručka LibreOffice Math Guide 7.0

Pro sedmou verzi kancelářského balíku LibreOffice je nově k dispozici aktuální matematická příručka. Stojí za ní zejména Rafael Lima, kontrolu po něm obstaral Jean H. Weber, návrh obalu pak Rizal Muttaqin a Drew Jensen a finální publikaci doladil Olivier Hallot.

Rafael Lima pracuje v Brazílii na univerzitě a ve svých pracích často publikuje matematické modely či zápisy a dle vlastních slov na to již řadu let používá právě LibreOffice Math. Takže když zjistil, že The Document Foundation hledá dobrovolníka na příručku, neváhal. Práci v týmu LibreOffice si pochvaluje. Příručka je k dispozici v angličtině (též pdf), v češtině je v tuto chvíli příručka pro verzi 6.4.