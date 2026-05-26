Root.cz  »  Video

Vydání referenčního kodeku AV2 možná už za tři dny

David Ježek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

AV2 (dočasné logo) Autor: Depositphotos (upraveno)
AV2 (dočasné logo)

Vývoj AV2, nástupce video formátu AV1, běží už řadu let a víme, že uvedení referenční implementace je na spadnutí. Tak jako jsme nedávno psali o dekodéru dav2d od VideoLAN, můžeme dnes krátce zmínit právě referenční kodek (kodér-dekodér) jako celek, přímo od Alliance For Open Media.

Původní plány na vydání AV2 ještě v loňském roce vzaly dávno za své, nově se v changelogu projektu objevuje konkrétní datum 29. 5. 2026. Lze předpokládat, že načasování souvisí s Computexem, který se bude v tchaj-wanské Tchaj-peji konat pár dní poté. Od AV2 nečekejme nic jiného než od AV1, tedy snahu prosadit jej jako celosvětové, licenčně nezatížené řešení, které bude postupně adaptováno všemi významnými hráči na poli multimédií. Specifikace ještě čeká na formální potvrzení v podobě finální verze, draft je tu s námi od letošního ledna.

Za sebe dodávám, že na AV2 jsem extrémně zvědav, byť ani ne tak kvůli křišťálově čistým 4k videím, jako spíše jsem zvědav na jeho efektivitu pro staré SD záznamy – jak si povede ve srovnání s AV1. Od referenčního kodeku ale nečekám nic zásadně jiného, než u AV1, tedy ultra-brutálně pomalé kódování. Po vydání AV2 ná jistě čeká řada let optimalizací, o kterých jistě budeme průběžně psát, stejně jako u projektu SVT-AV1.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:



Nejnovější články

Dále u nás najdete

Český startup skládá dokonalého avatara

Think tank Europarlamentu varuje před VPN

AI boti zpomalují možná i váš web. Co s tím?

Denisa se svou značkou vsadila na Instagram. Přišla o účet i obrat

Tichá hrozba s reálnými dopady? Kybernetické útoky na obce

Suverénní datová centra v Evropě: Růst hlavně pro AI

Výběry z bankomatů zahraniční kartou v Česku: Kde zaplatíte víc?

Škola bez učitelů a školného boří mýty o výuce IT

Klempířův návrh na zrušení poplatků je paskvil

Ministerstvo chce zrušit preventivní cytologii u mladých žen

Horečka či bolesti svalů. Ebola zpočátku připomíná chřipku

Společně: jedna šéfuje kávě, druhá peče sladký pikador

Pětina balíčků nabízených AI neexistuje. Vytvářejí je útočníci

Jednotné hlášení: Stát si zatím vytěžuje data, náklady nesou firmy

Jak se zdravotníci připravili na pacienta s podezřením na ebolu

Proč se AI v Česku nedaří?

Biologická léčba dala mámě tří dětí šanci neztratit zrak

Masakr Klempířova zákona o ČT a rozhlase

Novela zákoníku práce zavede povinné mzdové systémy

WordPress 7 přináší integraci AI a vylepšený editor Gutenberg