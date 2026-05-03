Dekodér AV2 od VideoLAN, Wine 11.8 opravuje po 27 letech MS Golf 99

Vývojáři Mesa zvažují oddělení ovladačů pro stará GPU do samostatné části
Mesa by mohla oddělit ovladače pro Radeony generací R300 či R600, hlásí Mike Blumenkrantz z linuxového týmu Valve, a to do nové legacy větve na Gitu projektu. Cílem by bylo zajistit moderním OpenGL / Vulkan ovladačům lepší podporu bez neustálého se ohlížení přes rameno, jestli nějaká úprava kódu nezasahuje funkcionalitu i pro tyto velmi staré generace již téměř nepoužívaných GPU.
Vedle uvedených generací Radeonů by mohlo jít i o různé menší balíky jiných značek, podobně jako v roce 2021 byly odděleny generace Radeonů R100 a R200, původní ovladač nouveau či klasické ovladače pro i915 či i965. Mezi ovladače navrhované pro oddělení do legacy větve Mike Blumenkrantz zahrnuje virgl / svga / i915g / lima / r300 / r600 / nv30 / nv50 a další se možná přidají, hlásí Phoronix.
VideoLAN vydává vzorový AV2 dekodér Dav2d
Projekt nástupce video formátu AV1, tedy AV2, zdárně pokračuje. VideoLAN nyní vydává implementaci dekodéru Dav2d, jakkoli samotná specifikace AV2 ještě není zcela hotová. Kód je pochopitelně založen na běžně užívaném CPU dekodéru Dav1d, opět jde o multi-platformní implementaci.
Dle vývojářů je kód, mimochodem hostovaný na GitLabu VideoLAN, prověřen v boji a v produkční kvalitě. Nadále se pracuje na implementaci v C, dokončení API a portování na další platformy, plus je zde vždy obligátní prostor pro výkonnostní optimalizace související s využitím instrukcích sad jako AVX2 a věcí specifických pro ARM či RISC-V a další architektury.
Týden v KDE: Ladí se nejen Plasma Login Manager
Vývojáři desktopového prostředí KDE Plasma pokračují v přípravách vydání verze 6.7, což mimo jiné znamená další opravy pro nového správce přihlášení, který byl před časem nasazen (nyní oprava běhu na strojích s Apple Silicon). Z nových funkcí tu máme pro šest-sedmičku podporu portálu pro „Background apps“ umožňující aplikacím s příslušnou podporou (mimo jiné novější z GNOME) běžet na pozadí a zobrazovat se jen jako ikony v System Tray.
Pro efekt Zoom byl nasazen nový upscalovací algoritmus pro zvětšený obsah obrazovky, obraz by tedy měl být viditelně kvalitnější (filtr provádí vyhlazení a doostření obrazu, aby zabránil „zkostičkování“). Připomeňme, že Plasma vydáním verze 6.8 také opustí běh na X.Org či obecně X11, takže pokračuje i ladění podpory XWaylandu, kde byla vylepšena správa oprávnění aplikací žádajících simulaci vstupu klávesnice či myši.
Automatické řízení jasu nově používá více datových bodů, úpravy změny jasu by tak měly reagovat plynuleji na změny okolního osvětlení. Pro Nvidii jsou zde opravy výkonnostních propadů při běhu s ovladačem verze 595 (tato oprava míří už do Plasmy 6.6.5). Spravena je také synchronizace mezi KRunnerem a Kickerem, kde zakázání pluginu KRunneru se správně projeví i v Kickeru. Widget tiskáren pak nově obsahuje i číslo udávající počet běžících tiskových úloh plus těch, které jsou ve frontě.
Plasma 6.7 pak nasazuje podporu pro obecný standard složky pro Projekty, podobně jako jsou desktopy shodně používání Dokumenty či Stažené apod. KDE Connect pak umí upozornit, že připojený smartphone má nízký stav akumulátoru.
Týden v GNOME: nejen vzpomínka na Setha Nickella
Vedle prací na GNOME tento týden komunita tohoto desktopového prostředí uctila památku nedávno zesnulého vývojáře Setha Nickella.
Ale jinak k věci: máme tu vylepšení RSS čtečky NewsFlash (ukázkové video ve 247. přehledu novinek projektu GNOME), z projektů třetích stran je zmíněn Casilda 1.2.4, Wayland compositor widget pro GTK4 a GNOME (nyní s podporou neceločíselného škálování), nový Field Monitor 50.0 pro vzdálený přístup, či nová verze nástroje Parabolic V2026.4.1 pro stahování webových video a audio souborů, nyní s řadou dalších oprav.
Jinak je ale v samotném GNOME obligátní klid.
Vývojová verze Wine 11.8
Na světě je pravidelná nová verze Wine, která tentokrát aktualizuje Mono engine na verzi 11.1.0, vývojáři dále zapracovali na reimplementaci MSXML bez libxml2 a vylepšené podpoře rozložení klávesnice s použitím XKBRegistry, plus jsou zde vylepšení kompatibility pro VBScript
Opravných chyb je tentokrát 22, přičemž ta nejstarší, týkající se běhu hry Microsoft Golf 99, má extrémně nízké číslo 1201 a na uzavření si počkala od prosince 1999 – řekněte WOW! Ta nejmladší, týkající se Assassin's Creed Shadows, si počkala jen týden.