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Výpadek pevného internetu O2

Jan Fikar
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O2 - pripojeni - VDSL Autor: O2
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Pevný internet od společnosti O2 má v Česku problémy od přibližně 9 hodin ráno. Na oficiálních stránkách O2 naleznete prohlášení:

Někteří zákazníci mohou aktuálně zaznamenat zhoršenou dostupnost internetových služeb. Na odstranění potíží intenzivně pracujeme. Omlouváme se.

Mobilního připojení se podle všeho problém netýká. Naopak nefunguje internetová televize OnePlay a aplikace Moje O2.

Aktualizace: Podle O2 by od asi 12:30 měly být všechny mobilní i pevné služby opět plně funkční.

(zdroj: lupa)

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Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.



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