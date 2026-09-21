Výpadek pevného internetu O2

Pevný internet od společnosti O2 má v Česku problémy od přibližně 9 hodin ráno. Na oficiálních stránkách O2 naleznete prohlášení:
Někteří zákazníci mohou aktuálně zaznamenat zhoršenou dostupnost internetových služeb. Na odstranění potíží intenzivně pracujeme. Omlouváme se.
Mobilního připojení se podle všeho problém netýká. Naopak nefunguje internetová televize OnePlay a aplikace Moje O2.
Aktualizace: Podle O2 by od asi 12:30 měly být všechny mobilní i pevné služby opět plně funkční.
(zdroj: lupa)