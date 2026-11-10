Vyšel Firefox 160 s vylepšeným PiP přehrávačem

Firefox 160 je venku a přináší vylepšený přehrávač v PiP okně, kde nově máme k dispozici nastavení rychlosti přehrávání videa v rozsahu od 0.25× do 2,0×. Nastavení se pochopitelně nevejde do maličké velikosti přehrávače, vidět v rámci UI je pouze pro střední a větší velikosti PiP přehrávače. Dále je k dispozici nový režim plovoucího malého okna (Mini Window), do kterého lze přesunout libovolný panel (pomocí Move to Mini Window nebo přesunout část stránky).
Položky v historii lze přetažením myší na oblast panelů otevřít v novém panelu, stránky uložené do PDF nyní obsahují matematické zápisy typu MathML v podobě použitelné pro asistivní čtečky. U stránek, které často otravují s
mailto: lze toto trvale zablokovat.
Firefox dále umí nově přehrávat soubory typu Matroška se zvukovými záznamy v FLAC / MP3 / PCM. WebGL běží na macOS nativně s API Metal, přibyla řada oprav, novinky pro podniky, administrátory a vývojáře