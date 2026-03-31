Vyšel Gedit 50, bez LLM / AI kódu

Textový editor Gedit, který byl po dlouhá léta tím výchozím v prostředí GNOME, oznamují vydání verze 50. Vývojáři na úvod přehledu novinek konstatují, že projekt nepřijímá příspěvky kódu vzniklé pomocí Large Language Modelů / AI nástrojů.
Zdůvodnění je jednoduché: programování je dle nich disciplína na rozhraní umění a inženýrství. Obojí vyžaduje praxi a je to právě ta akce, úpravy kódu, která vede k hlubšímu pochopení věci, a tak zajišťuje kvalitu a korektnost. To u s AI generovaného kódu nelze.
Plán pro letošek je jasný: vývojáři chtějí častější vydávání nových verzí. Mít menší změny ve malých vydáních mezi velkými. Drobných úprav, blíže nespecifikovaných, pak doznávají interní komponenty, pokročily a pokračují práce na vylepšení kódu pro otevírání a ukládání souborů. Vylepšen je i systém doplňování kódu, který už funguje na Waylandu (okna vyskakovala na špatných místech; nyní už to funguje pro jednodušší věci, doplňování větších záležitostí typu TeXu je stále ve vývoji).
Jinými slovy: novinek velmi poskrovnu, ale Gedit stále žije.