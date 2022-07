Vyšel Rocky Linux 9.0, vývojáři uvolňují kompletní prostředí pro sestavení systému

Autor: Depositphotos

Linuxová distribuce Rocky Linux byla poprvé vydána před rokem a stojí za ní Gregory Kurtzer, původní tvůrce distribuce CentOS. Okamžitě po změně směrování současné distribuce CentOS se Gregory ozval znovu a založil po patnácti letech nový klon RHEL s názvem Rocky Linux.

Nyní vychází Rocky Linux 9.0, což je klon postavený na RHEL 9 uvolněném v květnu. K dispozici jsou varianty pro architektury x86_64, aarch64, ppc64le a s390× a devátá řada bude podporována deset let, tedy do 31. května 2032. Systém přichází s novými verzemi balíčků: GCC 11.2.1, LLVM 13.0.1, Rust 1.58.1, Go 1.17.1, Python 3.9, Node.js 16, a PHP 8.0.

Kromě toho ale Rocky uvolňuje také kompletní prostředí pro sestavení distribuce s názvem Peridot. Kdokoli tak může vytvářet, sestavovat, vylepšovat a spravovat Rocky Linux stejně jako my. Kromě toho je každé vydání Rocky Linuxu vytvořeno 100% otevřeně, komunitou, pro komunitu. Dodáváme je s veškerou naší infrastrukturou, což zajišťuje, že Rocky Linux bude vždy volně dostupný a pod kontrolou komunity, vysvětluje Gregory Kurtzer.

Jde o reakci na to, k jakým změnám přistoupil Red Hat poté, co ovládl vývoj distribuce CentOS. Rocky Linux je tedy postaven plně reprodukovatelně a kdokoliv může převzít jeho vývoj a pokračovat v něm. V budoucnu už by se tak neměly opakovat problémy, jaké jsme zažívali při předčasném ukončení podpory CentOS 8.

