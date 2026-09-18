Vyšel Unicode 18.0 s 13 tisíci novými znaky

Po roce od vydání předchozí verze vyšel Unicode 18.0, který přidává 13007 nových znaků a rozšiřuje sadu na celkem 172 808 znaků. Přináší také tři nové skripty, tři nové symboly měn, devět emodži a několik změn, které ovlivňují způsob zpracování a zobrazení textu.
U několika znaků byla aktualizována pravidla pro zalomení řádků a změnila se také pravidla pro segmentaci textu. Další aktualizace se týkaly také algoritmu řazení Unicode, který určuje, jak se text třídí a porovnává.
Kromě toho Unicode 18.0 zavádí UAX č. 60, novou přílohu standardu Unicode, která zahrnuje data pro rozsáhlá východoasijská písma. Poskytuje nové datové soubory pro čchucenské písmo a pečetní písmo a obsahuje také stávající data pro nushu a tangutské písmo.
(Upozornil Dušan Kreheľ.)