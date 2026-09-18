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Vyšel Unicode 18.0 s 13 tisíci novými znaky

Petr Krčmář
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Klávesnice programátor ruce Autor: Shutterstock
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Po roce od vydání předchozí verze vyšel Unicode 18.0, který přidává 13007 nových znaků a rozšiřuje sadu na celkem 172 808 znaků. Přináší také tři nové skripty, tři nové symboly měn, devět emodži a několik změn, které ovlivňují způsob zpracování a zobrazení textu.

U několika znaků byla aktualizována pravidla pro zalomení řádků a změnila se také pravidla pro segmentaci textu. Další aktualizace se týkaly také algoritmu řazení Unicode, který určuje, jak se text třídí a porovnává.

Kromě toho Unicode 18.0 zavádí UAX č. 60, novou přílohu standardu Unicode, která zahrnuje data pro rozsáhlá východoasijská písma. Poskytuje nové datové soubory pro čchucenské písmo a pečetní písmo a obsahuje také stávající data pro nushu a tangutské písmo.

(Upozornil Dušan Kreheľ.)

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Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.



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