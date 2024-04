Vyšla javascriptová runtime platforma Bun 1.1

Autor: Depositphotos

Včera vyšla nová verzia javascriptovej runtime platformy Bun 1.1. Najdôležitejšou novinkou je pridaná podpora pre Windows. Zlepšil sa výkon a boli pridané nové API.





Okrem výkonu, ktorý má byť niekedy rádovo vyšší ako konkurenčný Node alebo Deno, má Bun viacero zaujímavých vlastností. Ide o all-in-one toolkit pre vývoj aplikácií v jazykoch JavaScript a TypeScript.





Bun má viacero predností:

priamo spúšťa TypeScript kód

je výkonným balíčkovým manažérom

má zabudovaný test runner kompatibilný s jest

podporuje JSX syntax

má multiplatformovú podporu pre shell scripty

kompiluje JS/TS kód do binárok

má zabudovanú podporu pre Web APIs

> powershell -c "irm bun.sh/install.ps1 | iex"

Inštalácia na Windows je jednoduchá, stačí spustiť tento Powershell script.

import { Database } from "bun:sqlite"; const sql = ` CREATE TABLE cars(id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, name VARCHAR(255), price INT); INSERT INTO cars(name, price) VALUES('Audi', 52642); INSERT INTO cars(name, price) VALUES('Mercedes', 57127); INSERT INTO cars(name, price) VALUES('Skoda', 9000); INSERT INTO cars(name, price) VALUES('Volvo', 29000); INSERT INTO cars(name, price) VALUES('Bentley', 350000); INSERT INTO cars(name, price) VALUES('Citroen', 21000); INSERT INTO cars(name, price) VALUES('Hummer', 41400); INSERT INTO cars(name, price) VALUES('Volkswagen', 21600); ` const db = new Database(":memory:"); db.run(sql); const query = db.query('SELECT MAX(price) AS max_price FROM cars'); const res = query.get(); console.log(res.max_price); query.finalize();

Bun priamo podporuje prácu s databázou SQLite. Tento script vytvorí tabuľku v pamäti a získa z nej maximálnu hodnotu ceny stĺpca price.

const response = await fetch("https://webcode.me"); const html = await response.text(); console.log(html);

Bun priamo spúšťa fetch funkciu z Web API bez potreby dodatočnej inštalácie externej knižnice.

import { load } from 'cheerio'; const url = 'https://root.cz'; const response = await fetch(url); const body = await response.text(); let $ = load(body); let title = $('title'); console.log(title.text());

Vývojári tvrdia, že Bun podporuje väčšinu Node knižníc. Potom čo si stiahneme knižnicu cheerio bun add cheerio môžeme príklad priamo spustiť pomocou bun get_title.js .

> bun build get_title.js --compile --outfile gettitle > gettitle Root.cz - informace nejen ze světa Linuxu

Kód môžme tiež skompilovať do binárky.

Bun je zároveň test runnerom. API je kompatibilné s modulom jest.

// arith.js const add = (a, b) => a + b; const mul = (a, b) => a * b; const sub = (a, b) => a - b; const div = (a, b) => a / b; // export default { add, mul, sub, div }; module.exports = { add, mul, sub, div };

V module bun:test máme funkcie pre testovanie.

// arith_test.js import { add, mul, sub, div } from './arith'; import { expect, test } from "bun:test"; test('2 + 3 = 5', () => { expect(add(2, 3)).toBe(5); }); test('3 * 4 = 12', () => { expect(mul(3, 4)).toBe(12); }); test('5 - 6 = -1', () => { expect(sub(5, 6)).toBe(-1); }); test('8 / 4 = 2', () => { expect(div(8, 4)).toBe(2); });

Testy spustíme pomocou príkazu bun test .

Plugin pre VS Code je zatiaľ veľmi rudimentárny. Pre lepšiu podporu Bunu pre editory si budeme ešte musieť nejaký čas počkať.