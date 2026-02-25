Root.cz  »  Desktop  »  Vyšlo opravné vydání KDE Plasma 6.6.1

Vyšlo opravné vydání KDE Plasma 6.6.1

David Ježek
Dnes
KDE Plasma 6.3.0 Autor: KDE
KDE Plasma 6.3.0

Dle očekávání to dlouho netrvalo a po nové Plasmě 6.6.0 přichází její rychlá aktualizace 6.6.1 reagující na nahlášené chyby. Část se jich týká kompozitoru KWin, kde dochází na vylepšení podpory HDR s novými opravami pro kalibraci a jas (řešen je problém s nastavením minimálního jasu). Dále jsou řešena rozložení oken když je některá obrazovka vypnuta, resp. opravena chyba přiblížení obrazu u obrazovek otočených na výšku. Drobnou korekcí je řešení chybného zobrazení zaoblených rohů u některých typů vzhledu oken.

U Discoveru tvůrci opravili chybu ve vyhledávání a instalacích Flatpak aplikací a také zobrazení jejich hodnocení v podobě hvězdiček. Řešena je detekce vypnutých Wi-Fi u síťového subsystému. V nabídkových menu jako Kickoff a Kicker je opraveno někdy chybné zobrazení ikon a chování vyhledávání (stisk klávesy Enter). V hlavní liště se někdy stávalo, že tlačítko hlasitosti zůstane rozbalené, též opraveno. U KRDP je řešeno nefunkční kopírování/vkládání textu z/do schránky mezi klientem a serverem.

Závěrem dodejme, že některé z opravovaných chyb se neobjevily s vydáním verze 6.6.0, ale pocházejí třeba už z řady 6.5. Vývoj KDE průběžně sledujeme, některé z novinek této verze jsme popisovali minulý či předminulý týden, podrobněji dle Nate Grahama a spol.

Témata:

