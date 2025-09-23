Webinář: PostgreSQL – HA cluster s Patroni

Již ve čtvrtek 25. září 2025 od 10:00 proběhne nový bezplatný webinář na téma: PostgreSQL: HA cluster s Patroni. Naučíte se vytvořit a spravovat vysoce dostupný cluster PostgreSQL pomocí Patroni, proberete replikaci, automatický failover, přepínání mezi nody i praktické nasazení v produkci. Podrobnosti a registraci najdete na stránce PostgreSQL: HA cluster s Patroni.
Další záznamy i chystané akce najdete v přehledu webinářů initMAX; dřívější „Začínáme s PostgreSQL“ je k dispozici i jako video.
Sponzorovaná zprávička: Tento text vyšel v rámci placené spolupráce se společností initMAX.