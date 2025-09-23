Root.cz  »  Akce  »  Webinář: PostgreSQL – HA cluster s Patroni

Webinář: PostgreSQL – HA cluster s Patroni

Tomáš Heřmánek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

PostgreSQL sloni Autor: Depositphotos

Již ve čtvrtek 25. září 2025 od 10:00 proběhne nový bezplatný webinář na téma: PostgreSQL: HA cluster s Patroni. Naučíte se vytvořit a spravovat vysoce dostupný cluster PostgreSQL pomocí Patroni, proberete replikaci, automatický failover, přepínání mezi nody i praktické nasazení v produkci. Podrobnosti a registraci najdete na stránce PostgreSQL: HA cluster s Patroni.

Další záznamy i chystané akce najdete v přehledu webinářů initMAX; dřívější „Začínáme s PostgreSQL“ je k dispozici i jako video.

Sponzorovaná zprávička: Tento text vyšel v rámci placené spolupráce se společností initMAX.

Tato zprávička byla zaslána čtenářem serveru Root.cz pomocí formuláře Přidat zprávičku. Děkujeme!

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Tomáš Heřmánek

Témata:

Dále u nás najdete

V Ostravě byl spuštěn první český kvantový počítač VLQ zvaný Vlk

Pop-up okna používá jen 16 % e-shopů. Pomohou získávat kontakty

Ozvěte se, pokud se považujete za chodicí technickou encyklopedii

Jak funguje obnovitelná nafta?

Evropa zavádí revoluční pravidla pro data. Začíná platit Data Act

Za tři dny začnou v EU platit revoluční pravidla pro data

Bývalý šéf bezpečnosti WhatsAppu upozorňuje na díry v systému

Nejaktivnější e-shopy měsíčně posílají desítky e-mailů

Před operací neušel ani pár kroků bez zadýchání

Ukažte v kvízu, že znáte pár druhů jablek

Aspirin byl původně nesnesitelně kyselý a hučelo po něm v uších

Třikrát a dost? Co mění nová pravidla u smluv na dobu určitou

Češi spustili komerční síť, kterou nejde odposlouchávat

Lovebrand, který přetrval generace. Merkur je víc než hračka

Jak Prima digitálně podporují Zrádce

Evropská dohoda slibuje rozšíření možností Wi-Fi 6E/7

Ruští trollové vytvořili přes 300 falešných webů živených AI

OSVČ zapláčou, zálohy na sociální a zdravotní pojištění vzrostou

Kolik stát vydá na sociální dávky a co jejich příjemce čeká?

Minimální mzda a zaručený plat pro rok 2026 v tabulkách

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI