RoundCube, známý svobodný webový klient pro e-mail, po více než osmi letech vývoje dospěl do verze 1.0.0. Mezi nejvýznamnější novinky patří optimalizované rozhraní pro tablety, spojení všech konfiguračních souborů do jednoho nebo ukládání konceptů do paměti prohlížeče. Co se týče rozhraní, přibyl ještě přepínač mezi HTML a prostým textem a vylepšeno bylo ovládání pomocí klávesnice. Dále se do základní instalace dostal plugin pro připomenutí vložení přílohy (můžete znát například z Gmailu).