Světová zdravotní organizace (WHO) a Wikipedie zveřejnili ve čtvrtek zprávu o společném boji proti desinformacím o COVID-19. Jde o první spolupráci mezi WHO a Wikipedií. WHO poskytne bezplatný přístup Wikipedii ke svým publikovaným informacím, grafům a videům.

Stránky WHO jsou dostupné jen v šesti světových jazycích, kdežto Wikipedie je přeložená do asi 174 jazyků. V současnosti Wikipedie má více jak pět tisíc článků souvisejících s COVID-19.

(zdroj: slashdot)