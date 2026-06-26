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Windows 10 dostanou navíc rok podpory ESU zdarma

Jan Fikar
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windows 10 Autor: Radan Dolejš s podporou AI
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Loni v říjnu skončila podpora Windows 10. Uživatelé však mohli na rok získat rozšířenou podporu ESU (Extended Security Updates) zdarma. Ta měla skončit letos 12. října. Microsoft však tuto podporu rozšířil o rok až do 12. října 2027 (na konci článku poznámka editora z 25. června 2026).

Microsoft říká, že tímto krokem chce dopřát uživatelům více času k přechodu na Windows 11 a zároveň jim po tuto dobu poskytovat bezpečnostní aktualizace. Nové datum naleznete také na stránce věnované ESU.

(zdroj: arstechnica)

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Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

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